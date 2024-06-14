Şırnak'ta Kurban Bayramı öncesi sahtecilik uyarısı

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Kurban Bayramına sayılı günler kala Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'Parada Sahtecilik' suçları konusunda vatandaşları uyarıp, broşür dağıttı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik sahtecilik suçları konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, esnaf ve vatandaşları sahte para, karşılıksız senet veya çekler hakkında uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, satıcı ve alıcı vatandaşlara 'kurbanlık alışverişlerde sahte para nasıl ayırt edilir hakkında bilgi verdi. Polisler ayrıca vatandaşlara, dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı. - ŞIRNAK