Şırnak'ta Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Metamfetamin Yakalandı

Şırnak\'ta Metamfetamin Yakalandı
16.07.2026 17:38
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İran uyruklu iki şüphelinin midesinde 939 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak'ta İran uyruklu iki şüphelinin midesinde 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu iki şüpheli için harekete geçti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolleri ve adli işlemler kapsamında, şüphelilerin midelerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri tek tek çıkarıldı. İncelemelerde, şüphelilerin midelerinde toplam 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade edildi. Açıklamada, "Hangi metodu denerlerse denesinler uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kararlıyız; yöntem ve araçlar fark etmez" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika

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