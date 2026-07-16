Şırnak\'ta Metamfetamin Yakalandı

Şırnak'ta İran uyruklu iki şüphelinin midesinde 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen İran uyruklu iki şüpheli için harekete geçti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolleri ve adli işlemler kapsamında, şüphelilerin midelerinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri tek tek çıkarıldı. İncelemelerde, şüphelilerin midelerinde toplam 151 parça halinde 939,26 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade edildi. Açıklamada, "Hangi metodu denerlerse denesinler uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kararlıyız; yöntem ve araçlar fark etmez" denildi. - ŞIRNAK