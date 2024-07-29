Şırnak'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

3.Sayfa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tamer Ketboğa yönetimindeki 63 AHR 813 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada sürücü Ketboğa yaralandı.

Diğer kaza ise Silopi karayolu Nerdüş Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesinden Cizre'ye seyir halinde olan Sait Yasugey idaresindeki 73 AAT 337 plakalı zift yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK