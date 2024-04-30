Şırnak\'ta operasyon sırasında zırhlı araç devrildi, 2 asker şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş, zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA