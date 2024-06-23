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Şırnak'ta ormanlık alanda anız yangını

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde ormanlık alanda çıkan anız yangını hızla yayılıyor, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Sırtköy beldesi Beyaz Tepe mevkiinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.