Şırnak'ta petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Şırnak'ta petrol yüklü tankerin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgileri göre, İ.A. idaresindeki 73 AAR 474 plakalı petrol yüklü tanker, eski Cizre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK