Şırnak'ta pikniğe giden öğretmen çayda boğuldu - Son Dakika
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Şırnak'ta pikniğe giden öğretmen çayda boğuldu

Şırnak\'ta pikniğe giden öğretmen çayda boğuldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde pikniğe giden 26 yaşındaki öğretmen, serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan öğretmen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.06.2024 16:58
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde pikniğe giden ve serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçirip çevredekiler tarafından kurtarılan 26 yaşındaki öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Mehmet Kınna, arkadaşları ile piknik yapmak için Uludere ilçesi Şenoba beldesi 7 Boru piknik alanına gitti. Burada piknik alanın yanından geçen Hezil Çayı'na serinlemek için giren Kınna, arkadaşlarının ve çevredekilerin gözü önünde suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan genç öğretmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan genç öğretmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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