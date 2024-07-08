Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ operasyonlarında 5 kişi hakkında işlem yapıldı

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Şırnak'ta polis tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alınmış olup yakalanan şüphelilerden 2'si ilgili il ve birimine teslim edilmiş olup 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK