Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP-C operasyonları devam ediyor

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Şırnak'ta polis tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DHKP-C terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK