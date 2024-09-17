Şırnak'ta PKK Operasyonu: 8 Gözaltı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

9 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilerek, şahıslardan 6'sı hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şahıs ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ŞIRNAK