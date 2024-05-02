Şırnak'ta PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Şırnak\'ta PKK\'nın şehir yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde Öz Savunma ve YPS'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bölücü terör örgütünün şehirlerdeki sözde kent meclisi yapılanmasında görev alan 10 şüpheli gözaltına alındı.

02.05.2024 13:07
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde Öz Savunma ve YPS'ye yönelik operasyon düzenlendi. 10 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, bölücü terör örgütünün şehirlerdeki sözde kent meclisi yapılanmasında görev alan 10 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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