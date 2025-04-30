Şırnak'ta Seyir Halindeki Tır Yangında Küle Döndü

Şırnak'ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Cizre- Nusaybin karayolu Çığır mevkiinde seyir halinde olan tırda aniden çıkan yangın aracı küle çevirdi. Edinilen bilgilere Cizre'den Nusaybin istikametine giden Halil İlhan yönetimindeki 47 PN 560 plakalı tır, İdil'e bağlı Çığır köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından sonra tırdan geriye demir yığını kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.