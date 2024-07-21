Şırnak'ta sondaj kulesi çöktü: Bir mühendis hayatını kaybetti

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Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'nda sondaj kulesinde beton zeminin çökmesi sonucu meydana gelen kazada bir mühendisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yararlılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi. - ŞIRNAK