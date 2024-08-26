Şırnak'ta Süs Havuzuna Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

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Şırnak'ta 21 Ağustos'ta bir park içerisinde bulunan süs havuzunun içerisine düşen 2 yaşındaki çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ağustos'ta ailesi ile birlikte kent merkez Sanat Sokağı'nda bulunan bir parkın içerisinde Kerem Asaf A. (2), dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Kerem Asaf, ailesi ve park içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile birlikte olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Asaf, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alınan Asaf, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK