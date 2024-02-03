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Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Şırnak\'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada bir tanker ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.02.2024 15:40
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Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde tanker ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu üzerinde seyir halinde olan plakası öğrenilmeyen tanker ile Yusuf Vural (45) yönetimindeki Citroen marka 27 YJ 280 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Vural, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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