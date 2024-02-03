Şırnak\'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde tanker ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu üzerinde seyir halinde olan plakası öğrenilmeyen tanker ile Yusuf Vural (45) yönetimindeki Citroen marka 27 YJ 280 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Vural, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çetin G. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya izdihama neden oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?