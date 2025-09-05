Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarında bir arazide şüpheli ölüm olayı yaşandı. Arazide ağaca asılı birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Cumhuriyet savcısı bölgeye giderek inceleme yaptı. S.K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
