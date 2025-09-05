Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

05.09.2025 08:47
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir arazide ağaca asılı birini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Esenli köyü yakınlarında bir arazide şüpheli ölüm olayı yaşandı. Arazide ağaca asılı birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Cumhuriyet savcısı bölgeye giderek inceleme yaptı. S.K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

