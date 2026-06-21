İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı - Son Dakika
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İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı

İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
21.06.2026 14:57  Güncelleme: 14:59
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Maltepe'de kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a yönelik soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Maltepe'de düzenlenen operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: DHA

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