Şırnak'ta terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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