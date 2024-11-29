Şırnak'ta yürütülen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucu terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde yapılan teknik takip sonucu yerleri belirlenen 7 şüpheli, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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