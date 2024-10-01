Şırnak'ta Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

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Şırnak'ta terör operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. FETÖ ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli emniyet sorgulamasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birime teslim edilirken, FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ise 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. - ŞIRNAK