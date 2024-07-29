Şırnak'ta Terör Örgütlerine Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta Terör Örgütlerine Operasyon: 13 Gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, 12'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

29.07.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde DHKP-C, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda sürüyor. PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, 12'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Operasyon, Şırnak, Kck, PKK, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Terör Örgütlerine Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
10:01 Kuzey Kore’de sel felaketi 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:38:52. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Terör Örgütlerine Operasyon: 13 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement