Şırnak'ta Tır Devrildi, Şoför Hafif Yaralandı

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Şırnak-Cizre karayolunda tır şarampole devrildi, şoför hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün saat 10.30 sıralarında Şırnak Cizre Karayollu Tüneller bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför araç içerisinden çıkarılarak müdahalesi yapılıktan sonra Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK