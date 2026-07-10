Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Hakkari istikametine giden 06 CJD 967 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan uçtu. Habur Çayı kenarında yan yatarak duran tırda sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta Tır Uçurumdan Uçtu: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?