Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş'un görev yeri değişikliği - Son Dakika
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Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş'un görev yeri değişikliği

Şırnak\'ta trafik kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş\'un görev yeri değişikliği

Isparta'dan Şırnak'a yeni görev yeri olarak atanan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, Şırnak'ın İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Kazada yaralanan diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunuyor.

16.07.2024 01:21
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Yeni görev yeri Şırnak'ta göreve başlamak üzere yola çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı trafik kazası geçirerek şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, görev yeri Isparta'dan tayini Şırnak'a çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, adı öğrenilemeyen arkadaşı ile birlikte Şırnak'a geldi. Şırnak'ın İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu arkadaşı ile birlikte ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı şehit oldu. Diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan Astsubay Başçavuş'un görev yeri değişikliği - Son Dakika


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