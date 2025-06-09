Şırnak\'ta Trafik ve Asayiş Denetimi

Şırnak'ta kent genelinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda, araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Trafik ekiplerince araçların ruhsat, sigorta ve muayene belgeleri denetlenirken, emniyet kemeri ve hız denetimleri de titizlikle yürütüldü. Özellikle trafikte seyahat halinde bulunan sürücülerin emniyet kemerini takmaları ve cep telefonları ile konuşmamaları konusunda ekipler sürücülere uyarılarda bulundu.

Asayiş ekipleri ise, umuma açık alanlarda ve trafik ekiplerince durdurulan araçlarda gerçekleştirdikleri uygulamalarda şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, araçlar didik didik arandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ŞIRNAK