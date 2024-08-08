Şırnak\'ta üs bölgesinde rahatsızlanan jandarma şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak ilinde üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağllığı diliyorum" dedi. - ANKARA