Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu: 66 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu: 66 Gözaltı

Şırnak\'ta Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu: 66 Gözaltı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 66 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında esrar, metamfetamin, sigara, emtia, cep telefonu aksesuarları, elektronik sigara, puro, çay, kaçak içki ve nargile tütünü bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

19.02.2024 13:45
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Şırnak'ta çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 66 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 535 gram esrar, 4,84 gram metamfetamin, 6 bin 638 paket sigara, 4 bin 655 adet emtia(spor ayakkabı, süpürge, saç düzleştirici, gözlük, kol saati), 3 bin 105 adet cep telefonu aksesuarı, 22 adet cep telefonu, 522 adet elektronik sigara, 400 adet puro, 15 kg. çay, 11 şişe kaçak içki, 6 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

13 şüpheli asayiş, 45'i kaçakçılık, 5'i "sahte seyahat belgesi" düzenlemek ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 66 kişiye yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Operasyonu: 66 Gözaltı - Son Dakika
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