Şırnak'ta alevlerin arasından Türk bayrağını kurtardılar - Son Dakika
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Şırnak'ta alevlerin arasından Türk bayrağını kurtardılar

Şırnak\'ta alevlerin arasından Türk bayrağını kurtardılar
04.06.2026 11:59  Güncelleme: 12:02
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Şırnak'ın İkizce köyünde bir binada çıkan yangında itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan Türk bayrağını büyük bir hassasiyetle kurtararak muhafaza altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Şırnak merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında çıkan bina yangını korku dolu anlara neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlerin arasındaki Türk bayrağını kurtarma çabası takdir topladı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak merkeze bağlı İkizce köyünde bulunan bir binadan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binayı saran alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında duvarda asılı bulunan Türk bayrağı dikkat çekti. Alevlerin her geçen dakika yaklaştığı bayrağın zarar görmemesi için harekete geçen itfaiye personeli, büyük bir hassasiyet göstererek bayrağı bulunduğu yerden indirdi ve güvenli şekilde muhafaza altına aldı. Yangınla mücadele eden ekiplerin Türk bayrağına gösterdiği duyarlılık, olay yerinde bulunan vatandaşların da takdirini kazandı. Alevlerin arasında zarar görme riskiyle karşı karşıya kalan bayrağın korunması, yangının en anlamlı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı. Uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayda sevindirici şekilde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin hem yangına karşı verdiği mücadele hem de Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet takdirle karşılandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta alevlerin arasından Türk bayrağını kurtardılar - Son Dakika

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