Şırnak\'ta yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, merkez ve 6 ilçede şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, operasyonun devam etiği belirtildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak merkez ve ilçelerinde terör propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Tespiti yapılan şüphelilere yönelik operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. - ŞIRNAK