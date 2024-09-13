Şırnak'ta Yapımı Devam Eden Hastanede İkinci Yangın - Son Dakika
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Şırnak'ta Yapımı Devam Eden Hastanede İkinci Yangın

Şırnak'ta yapımı süren 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesi inşaatında ikinci kez yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

13.09.2024 20:41
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Yapımı devam eden bölge hastanesinde ikinci kez yangın çıktı

Şırnak Bölge Hastanesi'nde yangın

ŞIRNAK - Şırnak'ta yapımı devam eden 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkez İkizce bölgesinde yapımı devam eden 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmekte yetersiz kalınca Cizre, Kasrik, Kumçatı itfaiye ekiplerinin yanına sıra 1 arazöz ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne ait 4 toplumsal olaylara müdahale aracı da bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen Şırnak Valisi Cevdet Atay, itfaiye ekiplerini bizzat koordine ederek, yangının bir an önce söndürülmesine katkıda bulundu.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 500 yataklı hastanenin inşaatında 4 Temmuz tarihinde de yangın çıkmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Yapımı Devam Eden Hastanede İkinci Yangın - Son Dakika

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