Şırnak'ta yeni eğitim yılı öncesi merkez ve 6 ilçedeki okulların güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta yeni eğitim yılı öncesi merkez ve 6 ilçedeki okulların güvenliği masaya yatırıldı

Şırnak\'ta yeni eğitim yılı öncesi merkez ve 6 ilçedeki okulların güvenliği masaya yatırıldı
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Şırnak'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda merkez ve 6 ilçedeki okulların güvenlik durumları tek tek değerlendirildi, okul çevrelerine yönelik tedbirlerin dönem boyunca süreceği bildirildi.

Şırnak'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul güvenliği için düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kent merkezi ve 6 ilçedeki okulların güvenlik durumları tek tek değerlendirilerek öğrencilerin huzur içinde eğitim görebilmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Şırnak'ta yeni eğitim-öğretim yılının güvenli ve huzurlu bir ortamda başlaması amacıyla emniyet birimleri tarafından yürütülen hazırlıklar kapsamında kapsamlı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında düzenlenen toplantıda, Şırnak merkez ile 6 ilçede bulunan okulların güvenlik durumları ayrı ayrı ele alındı. Okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri değerlendirilirken, öğrencilerin eğitim süreçlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için uygulanacak tedbirler gözden geçirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu şekilde başlaması için okul ve çevrelerine yönelik güvenlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, "Pazartesi okullarımız açılıyor. Şırnak'ın emniyeti olarak, merkez ve 6 ilçemizdeki tüm okullarımızın güvenlik tedbirlerini yapmış olduğumuz güvenlik toplantısında tek tek değerlendirdik. Öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyet ekiplerinin okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim hayatlarını huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin eğitim dönemi boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta yeni eğitim yılı öncesi merkez ve 6 ilçedeki okulların güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika

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