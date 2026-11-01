Şırnak Valiliği, 2-6 Kasım 2026'da Hisar Ana Üs'teki havan atışlarına izin vermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak Valiliği, 2-6 Kasım 2026'da Hisar Ana Üs'teki havan atışlarına izin vermeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, 2-6 Kasım 2026\'da Hisar Ana Üs\'teki havan atışlarına izin vermeyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliği, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca Hisar Ana Üs Bölgesi'nde 2-6 Kasım 2026'da yapılacak havan atışları nedeniyle vatandaşları uyardı. Can ve mal güvenliği için bölgeden uzak durulması, belirtilen tarihlerde bölgeye girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Şırnak Valiliği, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Hisar Ana Üs Bölgesinde icra edilecek havan atışları nedeniyle vatandaşları uyararak, belirtilen tarihler arasında bölgeye girişlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte gerçekleştirilecek askeri faaliyetlere ilişkin kamuoyuna kritik bir uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından planlı eğitim ve atış faaliyetleri gerçekleştirileceği belirtildi. Atışların 2- 6 Kasım 2026 tarihleri arasında Hisar Ana Üs Bölgesinde yapılacağı kaydedilen açıklamada, can ve mal güvenliği tehlikesine karşı vatandaşların bölgeden uzak durmaları istendi. Açıklamada, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Şırnak Valiliği3. Sayfa6 KasımPiyadeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
12:04
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:20:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Şırnak Valiliği, 2-6 Kasım 2026'da Hisar Ana Üs'teki havan atışlarına izin vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android