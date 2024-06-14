Şırnak Valiliği Bayram Tatili İçin Güvenlik Tedbirlerini Artırdı

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Şırnak Valiliği bayram tatili süresince herhangi bir sorunun yaşanmaması için tedbirlerini artırdı. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde 15 bin 715 güvenlik personelinin bayram boyunca görev alacağı belirtildi.

Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil boyunca, karayollarındaki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarmadan 15 bin 715 personel görevlendirildi. Şırnak Valiliği, trafik kazalarının önüne geçmek için "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" mottosuyla çeşitli önlemler aldı ve tatilde yola çıkacak vatandaşları uyardı. 9 günlük bayram tatili boyunca görev yapacak personel denetimlere başladı. Şırnak Valiliği, bayram tatili süresince il genelinde kritik yol güzergahlarında ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde 52 trafik ekibiyle denetimler gerçekleştirecek. İl genelinde önleyici kolluk devriyeleri ve 50 yol kontrol noktasında toplam 15 bin 715 personel görev alacak.

Ayrıca, mezarlıklar gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, kurban kesim ve satış alanlarında, bayram namazı öncesi ve sonrası cami önlerinde, şehir içindeki ticari taksilerde, toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası otobüs terminalinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Şırnak Valiliği, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde her türlü tedbiri alarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesini amaçlıyor. - ŞIRNAK