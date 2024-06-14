Şırnak Valiliği Bayram Tatili İçin Güvenlik Tedbirlerini Artırdı - Son Dakika
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Şırnak Valiliği Bayram Tatili İçin Güvenlik Tedbirlerini Artırdı

Şırnak Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince herhangi bir sorunun yaşanmaması için güvenlik tedbirlerini artırdı. Bayram boyunca 15 bin 715 güvenlik personeli görev alacak. Karayollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarmadan görevlendirilen personel denetimlere başladı. Ayrıca, halkın yoğun olduğu yerlerde, kurban kesim ve satış alanlarında, cami önlerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenlik önlemleri alındı.

14.06.2024 09:46
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Şırnak Valiliği bayram tatili süresince herhangi bir sorunun yaşanmaması için tedbirlerini artırdı. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde 15 bin 715 güvenlik personelinin bayram boyunca görev alacağı belirtildi.

Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil boyunca, karayollarındaki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarmadan 15 bin 715 personel görevlendirildi. Şırnak Valiliği, trafik kazalarının önüne geçmek için "Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun" mottosuyla çeşitli önlemler aldı ve tatilde yola çıkacak vatandaşları uyardı. 9 günlük bayram tatili boyunca görev yapacak personel denetimlere başladı. Şırnak Valiliği, bayram tatili süresince il genelinde kritik yol güzergahlarında ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde 52 trafik ekibiyle denetimler gerçekleştirecek. İl genelinde önleyici kolluk devriyeleri ve 50 yol kontrol noktasında toplam 15 bin 715 personel görev alacak.

Ayrıca, mezarlıklar gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, kurban kesim ve satış alanlarında, bayram namazı öncesi ve sonrası cami önlerinde, şehir içindeki ticari taksilerde, toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası otobüs terminalinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Şırnak Valiliği, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde her türlü tedbiri alarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesini amaçlıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak Valiliği Bayram Tatili İçin Güvenlik Tedbirlerini Artırdı - Son Dakika

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