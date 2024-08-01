Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tırında patlama anında uykuda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tırında patlama anında uykuda yakalandı

Irak Zaho'da bir tanker sahasında meydana gelen patlamada, tır alev topuna döndü. Patlama anı cep telefonuyla kaydedilirken, araçta uyuyan Şırnaklı şoför yaralandı. Yangın itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı şoför, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

01.08.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tanker sahasında patlayan tırında uykuda yakalandı. Patlama anı cep telefonu ile çekilirken, tır alev topuna döndü.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Irak Zaho'da Asya Tanker sahasında bilinmeyen bir neden ile bir tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki iki tıra daha sıçradı. Yangın sırasında aracında uyuyan Silopi nüfusuna kayıtlı M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Aracının içerisinde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Zaho Hastanesine kaldırıldı. M.K., Burada yapılan müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. M.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Türkiye, İtfaiye, Şırnak, Zaho, Irak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tırında patlama anında uykuda yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15’er yıla kadar hapis istendi İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için 15'er yıla kadar hapis istendi
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
23:26 İddia doğruysa durum vahim Hamaney, İsrail’in doğrudan vurulması emrini verdi İddia doğruysa durum vahim! Hamaney, İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdi
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 11:07:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnaklı şoför, Irak Zaho'da tırında patlama anında uykuda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement