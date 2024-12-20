Ankara- Kırıkkale yolunda sis yüzünden çok sayıda kaza yaşandı
ANKARA - Ankara- Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde sis yüzünden çok sayıda kaza meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde sis etkili oldu. Sis yüzünden sabah saatlerinde çok sayıda kaza yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sis Kazaları: Ankara-Kırıkkale Yolunda Çok Sayıda Kaza - Son Dakika
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