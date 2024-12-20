Sis Kazaları: Ankara-Kırıkkale Yolunda Çok Sayıda Kaza

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Ankara- Kırıkkale yolunda sis yüzünden çok sayıda kaza yaşandı

ANKARA - Ankara- Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde sis yüzünden çok sayıda kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun Karayolu Elmadağ mevkiinde sis etkili oldu. Sis yüzünden sabah saatlerinde çok sayıda kaza yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekipleri sevk edildi.