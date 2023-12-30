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Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeni ile ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.12.2023 - 09:38,
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Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeni ile ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sis ve gizli buzlanma nedeni seyir halindeki ambulans, önündeki araca çarpıp takla attı. Yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araçta öndeki araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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Kovancılar, Elazığ, Güvenlik, Hava Durumu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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