Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim olarak gözaltına alındı.

26.03.2025 16:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim olarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Özdemir teslim olarak gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, firari şüpheli Özdemir, teslim olarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Gözaltına Alındı - Son Dakika

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