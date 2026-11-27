Şişli'de herhangi bir işlem yapmayıp müşterisinden 12 bin TL alarak dolandıran oto lastikçi, belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Olay, 9 Kasım günü Şişli'deki bir oto serviste meydana geldi. Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü.'den (26) lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alınmış, bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark edip emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Lastikçi mühürlendi

Şişli Belediyesi tarafından Halil Rıfat Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda faaliyet gösteren oto lastikçi hakkında yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İncelemelerde, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servis faaliyetinin imar planı hükümlerine uygun olmadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince mühürlenen işletme, faaliyetten men edildi.