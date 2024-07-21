Şişli'de 4 Katlı Bir Binanın İkinci Katında Korkutan Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de 4 Katlı Bir Binanın İkinci Katında Korkutan Yangın

Şişli'de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri inceleme başlattı.

21.07.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 4 katlı bir binanın ikinci katında korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Şişli'de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Şişli Teşvikiye'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2.'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye indi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"Yangın çıktığında uyuyordum eşim uyandırdı apar topar aşağıya indik"

Yangın sırasında evinde uyuduğunu söyleyen Resul Çelikol, "Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnceleme, Şişli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de 4 Katlı Bir Binanın İkinci Katında Korkutan Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti Pink Martini konserinde İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle birlikte şarkıya eşlik etti
23:14 Rusya’dan Biden’la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
23:28 Jestleri de küçük kekle su Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi
22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:51 Batman Havalimanı’nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu Batman Havalimanı'nda polis memuru yanlışlıkla komiser yardımcısını vurdu
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 00:57:53. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de 4 Katlı Bir Binanın İkinci Katında Korkutan Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement