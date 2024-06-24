Şişli'de 6 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Şişli'de 6 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı

Şişli'de bulunan 6 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında, mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, bir dairede bulunan vantilatörün patlaması sonucu çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

24.06.2024 16:25
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Şişli'de 6 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokakta bulunan 6 katlı binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, 3 kişinin yaşadığı dairede bulunan vantilatörün patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan binaya müdahalede bulundu. Yangının çıktığı dairede bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, 4. ve teras katında mahsur kalan 4 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan yangından etkilenen bir kedi ve köpek itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de 6 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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