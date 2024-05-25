Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Şişli\'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İçeride bulunan müşteriler korkuyla dışarı çıkarken, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının restoranın üzerinde bulunan otele sıçramaması için çalışma başlattı ve kısa sürede yangın söndürüldü. Yangının alevli şekilde yanan baca anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25.05.2024 12:05
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Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden olurken alev alev yanan baca itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında yangın çıktı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler korkuyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangının, restoranın üzerinde bulunan otele sıçramaması için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bacanın alevli suretle yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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