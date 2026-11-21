İstanbul'un Şişli ilçesinde, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Şişli İlçesi Yayla Mahallesi Koranti Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

"Gaz kaçağı olduğunu söylüyorlar"

Yusuf Arda Öztürk isimli vatandaş, "Mahallemizde yangın çıktı. Gaz kaçağı olduğunu söylüyorlar. İtfaiyeler geldi mahallemizi kurtardılar sağ olsunlar. Orada oturan benim arkadaşımın ailesi. Dumanlar gökyüzüne çıktı" dedi.