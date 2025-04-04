Şişli'de Elektrik Patlamaları Vatandaşları Bıktırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Elektrik Patlamaları Vatandaşları Bıktırdı

Şişli\'de Elektrik Patlamaları Vatandaşları Bıktırdı

Şişli'de sürekli elektrik patlamaları nedeniyle mağdur olan mahalle sakinleri, altyapının yeniden yapılmasını talep ediyor.

04.04.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir mahalledeki elektrik kablolarında sık sık meydana gelen patlamalar vatandaşları isyan ettirdi. Patlamalar nedeniyle elektriksiz kalan mahalle sakinleri durumun bir an önce düzeltilmesini talep etti.

Şişli'deki Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokakta daha önce yeraltındaki kabloları yanmış ve sonrasında elektrik trafosunda patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlamanın etkisiyle kaldırımdaki parke taşları ve trafo dolabı parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Erol Ancu hastaneye kaldırılmıştı. Aynı sokakta dün akşam saat 19.00 sıralarında elektrik kablolarında sık sık meydana gelen patlamalar sonucu bir yeraltı kablosunda çıkan yangın sonrası mahalle tekrar elektriksiz kaldı. BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarının geçici olarak çözüm getirdiğini ancak sorunların kısa sürede tekrar ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, durumun kesin bir çözüme kavuşması için mahalledeki altyapı sisteminin ve kabloların tamamının değişmesi gerektiğini dile getirdi. Yeraltı kablolarında çıkan yangın anları mahalle sakinlerinin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Daha önce sık sık aynı arızanın yaşandığını ve artık düzeltilmesi gerektiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Kemal Danacı, "Arkamızda gördüğünüz yerde Aralık ayında büyük bir patlama meydana gelmişti. Arkadaşımız yaralanmıştı. Burada sıkıntımız sık sık arıza olması. Her hafta bir patlama, yangın. Bugün de araba yanacakken, kaçırdık. Gördüğümüz noktada yine bir patlama meydana geldi. Buradaki kabloların değişmesi için Aralık ayında imza kampanyası oluşturduk. BEDAŞ'a teslim ettik. Fakat 4 ay geçmesine rağmen hiçbir çalışma olmadı. Mahallede hastalarımız var. Diyaliz hastaları var. Bu işin bir an evvel çözülmesi için yetkililere sesleniyoruz. Burada çözüm üretmek lazım. Buraya tamire gelen arkadaşlar malzeme bekliyorlar. Ne verirlerse onu kullanıyorlar. Uygun malzeme kullanamıyorlar. 3-4 gün geçiyor tekrar bir patlama oluyor. Burada sorunların çözülmesi için insanlar gelip bekliyorlar. İşçi arkadaşlar emek veriyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu işin köklü çözümü kabloların komple değişmesi. Tekrar bir ölüm, yaralanma olmasın. Bir arkadaşımız 3 ay hastanede yattı. Dalağını aldılar. Hala hiçbir çözüm yok. Mahallemizin 3-4 sokağında ciddi sorunlar var. Bu sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyoruz. Bugün yangın meydana geldi. Saat 19.00 sularında. Tam bitişiğinde bir araba da yanacaktı, kurtardık. Yangın bitene kadar itfaiye müdahale edemedi. Elektrik olduğu için müdahale edemiyorlarmış. Sönmesini beklediler. Yarım saat yandıktan sonra kablolar söndü. Arkadaşlar geldikten sonra saat 19.00'dan beri çözülecek ama çözülmüyor. 3-4 sokakta elektrik gerçekten sıkıntılı. İnsanlar mağdur. Yetkililerden bir an evvel bu işin çözülmesini ve kabloların komple değişmesini bekliyoruz" dedi.

Engelli bir kızı olduğunu ve sık sık yaşanan kesintiden dolayı sıkıntı yaşadığını söyleyen Raziye Demir, "Benim kızım engelli. Geçen patlamadan dolayı asansörümüz arızalandı. Kullanamıyoruz. Çok masraf yükü geldi. Sıkıntılar yaşıyoruz. Kızım dışarı çıkamadı. Şu an eve gelemiyor. Babaannesinde kalıyor. Onu sıkıntılarla evden çıkardık. Bu sürekli olan bir şey mahallede. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Benim oğlum dershaneden geliyordu. Bana bir video attı. Anne burada yangın çıktı dedi. Evimizde elektrikler kesildi. İnşallah her şey bozulmamıştır. Şu an daha gelmediğinden bilmiyoruz. Bayağı bir kısa devre yaptı her şey. Belki de her şeyimiz yanmıştır, şu an bilemiyoruz. Daha önce çok başvurduk. Engelli kızımdan dolayı evde sıkıntılarımız var. Kışın çok mağduriyet yaşadık. Doğalgaz olsun, asansör olsun. Kızım hava makinesi kullanıyor. Onun için sıkıntılar yaşadık. Çok dilekçe yazdık. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Mağduriyetimiz var. İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşanılmaması gerekiyor. Burası yeni bir mahalle. Altyapının düzeltilmesi gerekiyor. Yetkililerden el atmalarını ve destek vermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Elektrik Patlamaları Vatandaşları Bıktırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

12:15 Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
11:13 Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
16:48 Rakam dudak uçuklatıyor Galatasaray’da Kadıköy zaferine dev prim Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
16:44 İsrail Başbakanı’nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu
16:30 Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
16:29 Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
16:26 Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 12:40:38. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Elektrik Patlamaları Vatandaşları Bıktırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement