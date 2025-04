Şişli\'de Elektrik Patlamaları Vatandaşları Bıktırdı

Şişli'de bir mahalledeki elektrik kablolarında sık sık meydana gelen patlamalar vatandaşları isyan ettirdi. Patlamalar nedeniyle elektriksiz kalan mahalle sakinleri durumun bir an önce düzeltilmesini talep etti.

Şişli'deki Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokakta daha önce yeraltındaki kabloları yanmış ve sonrasında elektrik trafosunda patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlamanın etkisiyle kaldırımdaki parke taşları ve trafo dolabı parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Erol Ancu hastaneye kaldırılmıştı. Aynı sokakta dün akşam saat 19.00 sıralarında elektrik kablolarında sık sık meydana gelen patlamalar sonucu bir yeraltı kablosunda çıkan yangın sonrası mahalle tekrar elektriksiz kaldı. BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarının geçici olarak çözüm getirdiğini ancak sorunların kısa sürede tekrar ettiğini ifade eden mahalle sakinleri, durumun kesin bir çözüme kavuşması için mahalledeki altyapı sisteminin ve kabloların tamamının değişmesi gerektiğini dile getirdi. Yeraltı kablolarında çıkan yangın anları mahalle sakinlerinin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Daha önce sık sık aynı arızanın yaşandığını ve artık düzeltilmesi gerektiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Kemal Danacı, "Arkamızda gördüğünüz yerde Aralık ayında büyük bir patlama meydana gelmişti. Arkadaşımız yaralanmıştı. Burada sıkıntımız sık sık arıza olması. Her hafta bir patlama, yangın. Bugün de araba yanacakken, kaçırdık. Gördüğümüz noktada yine bir patlama meydana geldi. Buradaki kabloların değişmesi için Aralık ayında imza kampanyası oluşturduk. BEDAŞ'a teslim ettik. Fakat 4 ay geçmesine rağmen hiçbir çalışma olmadı. Mahallede hastalarımız var. Diyaliz hastaları var. Bu işin bir an evvel çözülmesi için yetkililere sesleniyoruz. Burada çözüm üretmek lazım. Buraya tamire gelen arkadaşlar malzeme bekliyorlar. Ne verirlerse onu kullanıyorlar. Uygun malzeme kullanamıyorlar. 3-4 gün geçiyor tekrar bir patlama oluyor. Burada sorunların çözülmesi için insanlar gelip bekliyorlar. İşçi arkadaşlar emek veriyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu işin köklü çözümü kabloların komple değişmesi. Tekrar bir ölüm, yaralanma olmasın. Bir arkadaşımız 3 ay hastanede yattı. Dalağını aldılar. Hala hiçbir çözüm yok. Mahallemizin 3-4 sokağında ciddi sorunlar var. Bu sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyoruz. Bugün yangın meydana geldi. Saat 19.00 sularında. Tam bitişiğinde bir araba da yanacaktı, kurtardık. Yangın bitene kadar itfaiye müdahale edemedi. Elektrik olduğu için müdahale edemiyorlarmış. Sönmesini beklediler. Yarım saat yandıktan sonra kablolar söndü. Arkadaşlar geldikten sonra saat 19.00'dan beri çözülecek ama çözülmüyor. 3-4 sokakta elektrik gerçekten sıkıntılı. İnsanlar mağdur. Yetkililerden bir an evvel bu işin çözülmesini ve kabloların komple değişmesini bekliyoruz" dedi.

Engelli bir kızı olduğunu ve sık sık yaşanan kesintiden dolayı sıkıntı yaşadığını söyleyen Raziye Demir, "Benim kızım engelli. Geçen patlamadan dolayı asansörümüz arızalandı. Kullanamıyoruz. Çok masraf yükü geldi. Sıkıntılar yaşıyoruz. Kızım dışarı çıkamadı. Şu an eve gelemiyor. Babaannesinde kalıyor. Onu sıkıntılarla evden çıkardık. Bu sürekli olan bir şey mahallede. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Benim oğlum dershaneden geliyordu. Bana bir video attı. Anne burada yangın çıktı dedi. Evimizde elektrikler kesildi. İnşallah her şey bozulmamıştır. Şu an daha gelmediğinden bilmiyoruz. Bayağı bir kısa devre yaptı her şey. Belki de her şeyimiz yanmıştır, şu an bilemiyoruz. Daha önce çok başvurduk. Engelli kızımdan dolayı evde sıkıntılarımız var. Kışın çok mağduriyet yaşadık. Doğalgaz olsun, asansör olsun. Kızım hava makinesi kullanıyor. Onun için sıkıntılar yaşadık. Çok dilekçe yazdık. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Mağduriyetimiz var. İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşanılmaması gerekiyor. Burası yeni bir mahalle. Altyapının düzeltilmesi gerekiyor. Yetkililerden el atmalarını ve destek vermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.