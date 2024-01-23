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Şişli'de Genç, Kız Arkadaşıyla Buluşurken Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Şişli'de Genç, Kız Arkadaşıyla Buluşurken Saldırıya Uğradı

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Genç, saldırganlardan kaçmak için bir berber dükkanına sığındı ancak burada da darp edildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli\'de Genç, Kız Arkadaşıyla Buluşurken Saldırıya Uğradı
23.01.2024 - 10:01,
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Şişli'de iddiaya göre bir genç, kız arkadaşıyla buluştuğu sırada onu gören sevgilisinin akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Kendisini son anda bir berbere atarak kurtulmaya çalışan genç, bu sefer dükkanın içinde darp edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde geçişimiz aylarda bir kuaförde yaşanan olayda iddiaya göre bir genç, sokakta kız arkadaşıyla buluştu. Ardından kızın akrabaları ikiliyi fark edince sokak ortasında bir anda gence saldırmaya başladı.

Kuaförde yakalayıp dövdüler

Saldırıdan kaçmak için yakınlarda bulunan bir berber dükkanına sığınan genç, bu kez arkasından gelen akrabalar tarafından dükkanda darp edildi. Müşterilerin ve dükkan sahibinin şaşkına döndüğü olayda vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşanan arbede dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Genç, Kız Arkadaşıyla Buluşurken Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Genç, Kız Arkadaşıyla Buluşurken Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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