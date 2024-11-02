Şişli'de Kız Çocuğu Cinayeti: Zanlı İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Şişli'de Kız Çocuğu Cinayeti: Zanlı İfadesi Ortaya Çıktı

Şişli\'de Kız Çocuğu Cinayeti: Zanlı İfadesi Ortaya Çıktı

6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayetini itiraf eden M.Ö., olayın detaylarını anlattı.

02.11.2024 19:17
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Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı M.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden şüpheli ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı M.Ö., olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö. emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti. Katil zanlısı M.Ö., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Katil zanlısı ile Elmas'ın birlikte yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler tarafından Elmas Hanilçi'nin şüpheli M.Ö. ile birlikte yürüdüğü, şahsın mezarlık civarından tek olarak Şişli Meydan istikametine dönüş yaptığı, kayıp kız çocuğunun görüntülerden çıkmış olduğu tespit edildi.

"Eşarpla iki mezar arasında boğdum"

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde işlediğini itiraf eden şüphelinin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. M.Ö. ifadesinde "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Vermeyince küfrettim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi.

Kaldığı barakada arama yapılacak

Katil zanlısı, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin kalmış olduğu Şişli'de bulunan barakada arama işlemi yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kız Çocuğu Cinayeti: Zanlı İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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