Şişli\'de Restoran Yangını İki Bina Sıçradı

Şişli'de restoranda başlayan yangın havalandırma boşluğundan yayılarak yanındaki iki binaya sıçradı. Bina sakinleri yoğun dumandan etkilendi.

Yangın saat 06.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda başlayan yangın hızla yayılarak yanındaki iki binaya da sıçradı. Yangının 3 binanın ortak olan apartman boşluğundan yayıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binalar yangın sebebiyle tahliye edilirken çok sayıda apartman sakini dumandan hafif şekilde etkilendi. Tahliye edilen bina sakinleri yangını caddenin karşında izledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL