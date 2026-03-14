Şişli\'de Restoranda Yangın

İstanbul Şişli'de bulunan bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Şişli Raşit Rıza Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir pizza restoranda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, aynı iş yerinde son bir hafta içinde üçüncü kez yangın çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL