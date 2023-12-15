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Şişli'de servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası - Son Dakika
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Şişli'de servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası

Şişli'de aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası yaşandı. Sözlü tartışmanın bir süre devam ettiği anlar motosiklet kaskı kamerasına yansıdı.

Şişli\'de servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası
15.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:37
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Şişli'de aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası yaşandı. Sözlü tartışmanın bir süre devam ettiği anlar motosiklet kaskı kamerasına yansıdı.

Olay, önceki Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen servis minibüsü ve motosiklet dar yolda ilerledikleri sırada aralarında yol verme kavgası yaşandı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde kırmızı ışıkta bekleyen servis şoförü, motosikletin geçtiği esnada direksiyonu motorun önüne kırdı. Servis şoförü ve motosikletli arasında sözlü tartışma yaşanırken, servis şoförü o esnada direksiyonu motosikletli sürücünün üzerine kırarak devrilmesine neden oldu. Görüntülerin devamında ise motosiklet sürücüsü servis şoförünü takip ederek sözlü tartışmaya devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Şişli, Şiddet, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de servis minibüsü ve motosiklet arasında yol verme kavgası - Son Dakika
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