Şişli\'de Silahlı Saldırı: Aldatma İddiası

ŞİŞLİ'de sevgilisinin kendisini aldattığını düşündüğü kişinin evinin önüne gelen Ç.T., çevreye rastgele ateş açmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis eklipleri şüpheli Ç.T.'yi gözaltına aldı.Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin elinde silahla 'Kemal sokağındayım in aşağıya' dediği ve ateş ettiği anlar görülüyor.

Olay, 19 Mayıs Pazartesi saat 23.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşıyla sorun yaşayan Ç.T., sevgilisinin kendisini aldattığını düşündüğü kişinin evinin önüne geldi. Burada havaya 13 el ateş açan Ç.K.'nin elinde silahla "Kemal sokağındayım in aşağı" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin çevreye rastgele ateş etmesi üzerine adrese Özel Harekat polisleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleriyle şüpheli arasındaki diyalog da cep telefonu kamerasına yansıdı. Rastgele ateş açtığı sırada şüphelinin zarar verdiğini düşündüğü aracın sahibinden özür dilediği anlar da kayıtlara geçti. Elindeki silahla bağıran şüpheli kısa bir süre telefon konuşması da yaptı. Şüphelinin çevreye rastgele ateş açtığı anlarda çevre sakinleri panik yaşadı. Şüpheli Ç.T. polislerin müdahalesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.