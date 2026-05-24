Şişli'de Şüpheli Ölüm: Defne Boz Evinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Şüpheli Ölüm: Defne Boz Evinde Bulundu

24.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

34 yaşındaki Defne Boz, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni şüpheli, polis inceleme başlattı.

İstanbul Şişli'de arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı 34 yaşındaki Defne Boz, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm şüpheli bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Defne Boz'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları genç kadının yaşadığı eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrollerde Defne Boz, banyo girişinde yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Boz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre ölüm şüpheli bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Şüpheli Ölüm: Defne Boz Evinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:27:41. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Şüpheli Ölüm: Defne Boz Evinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.